Sebastian Flick übernimmt Bereich für CFB-Fonds, Strukturierte Finanzierungen und Investments

Wiesbaden: Sebastian Flick hat zum 1. Dezember 2024 bei der Commerz Real die Funktion als Global Head of CFB-Funds, Structured Finance and Investments übernommen. In diesem Bereich bündelt die Sachwerte-Tochter der Commerzbank ihre geschlossenen Fonds für Privatanleger sowie verschiedene Finanzierungsprodukte, die von Immobilien-Leasing-Finanzierungen, über Betreiber- und Pachtmodelle bis hin zu Beteiligungsmodellen reichen. Flick folgt auf Martin Suchsland, der nach über 30 Berufsjahren bei der Commerz Real im Herbst 2024 den Ruhestand antrat.