Düsseldorf: Sebastian Lindner ist neuer Head of Industrial Agency Germany bei Savills. In dieser neugeschaffenen Funktion wird er die Weiterentwicklung der Business Line verantworten und die lokalen Standorte unterstützen. Lindner bleibt zudem in seiner Position als Director und Head of Düsseldorf Office aktiv.

Lindner seit Mai 2022 bei Savills und zuvor bei Anteon Immobilien, JLL Germany und BNP Paribas Real Estate tätig.