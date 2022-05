Sebastian Steinert wird weiterer Geschäftsführer bei Silverton

Frankfurt: Sebastian Steinert MRICS ist in die Geschäftsführung der Silverton Asset Solutions berufen worden. In dieser Funktion wird er das Managementteam in Frankfurt und München aus dem Standort Düsseldorf erweitern und von dort das Investment- und Assetmanagement in Nordrhein-Westfalen weiter ausbauen. Weitere Mitglieder der Geschäftsführung sind die Gründungsgesellschafter Stefan Dölker, Jascha Hofferbert, Thoran Thegemey und Frank Wiedemann.

Steinert ist Wirtschaftsingenieur (FH) und Immobilienökonom (IRE|BS) und seit 2019 im Unternehmen. Vor seinem Wechsel zu Silverton war Steinert Teil des Führungsteams des Bereichs Commercial Asset Management von JLL und war hier zuletzt als Team Leader und Prokurist im Düsseldorfer Büro tätig.