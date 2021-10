Hamburg : Dr. André Martens (43) nimmt am 1. Oktober 2021 seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH auf. Zukünftig werden alle Governance- und Regulatorik-Themen, wie etwa das Risikomanagement, Compliance und die Geldwäscheprävention in einem neuen Geschäftsbereich bei André Martens gebündelt. Martens war zuletzt Bereichsleiter für „Risikomanagement“ und „Compliance“ in der comdirect bank AG.