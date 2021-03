Siljan Tietjen übernimmt Bereichsleitung für Büroflächen bei Robert C. Spies

Bremen : Ab sofort verantwortet Siljan Tietjen als Leiter den Bereich für Büroflächenvermietung bei der Robert C. Spies Unternehmensgruppe. Der studierte Immobilienspezialist ist bereits seit 2016 bei dem Immobilienberatungshaus tätig. Petra Doutiné, die den Bereich zuvor verantwortet hat, wird zum 30. Juni 2021 nach über 40 Jahren im Hause Robert C. Spies in den geplanten Ruhestand gehen. Sie wird überdies in einem Teilzeitmodell langjährige Kunden und Projekte weiterhin betreuen. Zudem unterstützt Christine Pendzich ab dem 01. April als Beraterin für Büroflächenvermietung zukünftig das Team für Gewerbe und Investment. Christina Pendzich hat zuvor für die Firma Lidl in der Grundstücksakquisition gearbeitet.