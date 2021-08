Wien : Mit Stefan Spilker hat SORAVIA einen erfahrenen Fachmann in Deutschland gewonnen. Der 55 Jahre alte Diplom-Kaufmann wird ab August als Geschäftsführer Deutschland insbesondere das deutsche Entwicklungsgeschäft in Wachstumsregionen ausbauen und die Projekte mit der Konzernmutter in Wien koordinieren. Zuletzt war Spilker bis Ende 2020 als Geschäftsführer der Hamburger Becken Holding tätig.