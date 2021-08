ASSIDUUS Vermögensverwaltung bestellt hochkarätigen Aufsichtsrat

Den Gesellschaftern der ASSIDUUS Vermögensverwaltungs GmbH ist es gelungen, vier ausgewiesene Branchenkenner in den Aufsichtsrat zu berufen. Vorsitzender des neuen Aufsichtsrates ist Ewald Stephan, bis 2021 Vorstand der Verka VK Kirchliche Vorsorge VVaG. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in allen Bereichen des Kreditwesens und der Immobilienwirtschaft bringt Brigitte Walter mit in den Aufsichtsrat. Nach diversen anderen Führungspositionen war sie zuletzt Vorstand der Real I.S. AG. Karlheinz Fritscher vertritt die IDEAL Versicherung im Aufsichtsrat. Fritscher ist seit mehr als 30 Jahren in der Kapitalanlage für institutionelle Investoren tätig und seit 2010 im Vorstand der IDEAL Versicherungsgruppe. Der Rechtsanwalt Ludger Wibbeke fungiert als Berater des Aufsichtsrats. Wibbeke ist seit 2019 als Geschäftsführer der HANSAINVEST verantwortlich für den Geschäftsbereich Service-KVG Real Assets.