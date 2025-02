Stefanie Koch wird neue COO bei der Peach Property Group, Dr. Holger Franz neuer Generalbevollmächtigter

Zürich/ Köln: Stefanie Koch wird ab Mitte März neue Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung der Peach Property Group AG. Zeitgleich wird Dr. Holger Franz zum Generalbevollmächtigten der deutschen Gesellschaften der Gruppe bestellt. Koch bringt über 15 Jahre Führungserfahrung in der Immobilienbranche mit. Zuletzt war sie als Principal bei Ritterwald Unternehmensberatung tätig, davor verantwortete sie als Geschäftsführerin der Deutsche Wohnen Immobilien Management GmbH ein Portfolio von 165.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Der Volljurist Franz bringt ebenfalls mehrjährige Führungserfahrung in der Immobilienbranche mit. Seit seinem Wechsel zur Peach Property Group Mitte 2024 war er maßgeblich an der Umsetzung einer großen Portfolio-Transaktion sowie der Kapitalerhöhung beteiligt.