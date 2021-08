Hamburg : Seit dem 1. August 2021 ist Stefanie Möhring (39) die neue Niederlassungsleiterin in Hamburg bei APOprojekt. Sie löst Stephan Winn ab, der zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer die Leitung des Standortes interimsmäßig seit Juli vergangenen Jahres übernommen hatte. Die studierte Architektin war zuletzt als Head of Architecture für die alstria office REIT-AG tätig. Im Jahr 2020 zählte das Fachmagazin immobilienmanager Möhring zu den Top-25-Frauen in der Immobilienwirtschaft.