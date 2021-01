Sven Sontowski erweitert die Geschäftsführung der Sontowski & Partner Group

Erlangen: Sven Sontowski (36) wird zum ersten Februar in die Geschäftsführung der Sontowski & Partner Group berufen. Er wird in enger Zusammenarbeit mit Dr. Henrik Medla die Neupositionierung der S&P Group mit ihren operativen und strategischen Beteiligungen verantworten und die Expansion der operativen Projektentwicklungsbeteiligungen „S&P Commercial Development“, „BayernCare“ und „HBP Hausbaupartner“ begleiten. Darüber hinaus will er das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in der Unternehmensgruppe implementieren. Sven Sontowski ergänzt die bestehende Geschäftsführung aus Klaus Jürgen Sontowski, Dr. Henrik Medla und Dr. Matthias Hubert.