Thierry Bougeard übernimmt europaweites Logistikgeschäft bei BNP Paribas Real Estate

Barcelona : BNP Paribas Real Estate verstärkt das internationale Logistik-Team mit der Ernennung von Thierry Bougeard (55) zum Head of Logistics and Industrial. Er übernimmt damit den Aufgabenbereich von Anita Simaza und wird in seiner neuen Funktion direkt an Larry Young, Head of International Investment Group von BNP Paribas Real Estate berichten. Von Barcelona aus wird Thierry Bougeard das europäische Logistikgeschäft. Thierry Bougeard begann seine Karriere vor 30 Jahren als Berater und übernahm anschließend die Leitung des Geschäftsbereichs Industrial and Logistics bei Auguste Thouard in Paris (nach Umfirmierung BNP Paribas Real Estate). Ab 2010 leitete er diesen Geschäftsbereich in Spanien und wurde 2014 zum General Manager von BNP Paribas Real Estate Advisory in Spanien ernannt.