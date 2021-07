Udo Giegerich wird neuer CFO von Corestate – Investment wird Chefsache

Frankfurt : Der Aufsichtsrat der CORESTATE Capital Holding S.A. hat Udo Giegerich mit Wirkung zum 1. August für eine Amtszeit von drei Jahren zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands ernannt. Der 52-jährige Wirtschaftsmathematiker kommt von der Uniper SE.

Im Rahmen der Neuordnung und Verkleinerung des Vorstands verzahnt CORESTATE das Investment-Ressort stärker mit den marktnahen Bereichen und macht es zur Chefsache, durch direkte Zuordnung zu CEO René Parmantier. Tobias Gollnest wird neuer Chief Investment Officer DACH. Der 47-jährige Volljurist Gollnest ist seit 2014 bei CORESTATE, zuletzt als Group Head of Investment und Group Head of Commercial Real Estate. Dr. Katharina Kneisel wird Group General Counsel. Sie ist seit Anfang 2019 bei CORESTATE, zuletzt als Group Head of Legal.

Der bisherige CIO Nils Hübener und der Chief Legal & HR Officer Daniel Löhken werden zum 31. Juli 2021 aus dem Vorstand und zum 31. August 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden.