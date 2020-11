Valérie de Robillard ist neue Leiterin ESG Sachwerte bei Swiss Life Asset Managers

Zürich/Paris : Valérie de Robillard stößt als Leiterin ESG Sachwerte zu Swiss Life Asset Managers. Im Rahmen ihrer neuen Funktion wird Valérie de Robillard die ESG-Strategie der Immobilien- und Infrastrukturaktivitäten vorantreiben. Sie gewährleistet die Koordination der ESG-Politik in ganz Europa und deren Integration in das Produkt- und Dienstleistungsangebot. Sie wird sowohl am Standort Paris als auch in Zürich arbeiten, untersteht Nelufer Ansari, Head ESG bei Swiss Life Asset Managers, und ist Teil des ESG Boards. Ehe Valérie de Robillard zu Swiss Life Asset Managers stieß, war sie Head of Sustainability/CSR bei Nexity (2016–2020).