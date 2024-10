Verifort Capital befördert Benjamin Schreiber zum Chief Operating Officer

Tübingen: Zum 1. Oktober 2024 hat Benjamin Schreiber bei Verifort Capital die Position des Chief Operating Officers (COO) übernommen.

In der neuen Position als COO übernimmt Schreiber bei Verifort Capital die Verantwortung für die Bereiche Asset Management, Property Management und Construction Management. Er ist bereits seit 2019 als Head of Transactions im Unternehmen. In seiner neuen Rolle als COO und Mitglied der Geschäftsführung von Verifort Capital wird er auch weiterhin das Transaktionsteam führen.