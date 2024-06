Verifort Capital: Frank Baier neuer Chief Financial Officer

Tübingen: Frank Baier hat bei Verifort Capital die Position des Chief Financial Officers (CFO) übernommen. Als Teil der Geschäftsführung verantwortet Frank Baier dabei die Bereiche Accounting, Anlegerbuchhaltung, Controlling und Finanzierung sowie den Aufgabenbereich der Corporate IT. Er übernimmt die Position von Frank Herrmann, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Ab Januar 2024 unterstützte Frank Baier Verifort Capital bereits als Senior Advisor, wodurch er sich umfassend in den Geschäftsbetrieb einarbeiten konnte.