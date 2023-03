Vertrag verlängert: Marcel Renné bleibt Vorsitzender des Vorstandes bei FERI

Bad Homburg: Der Aufsichtsrat der FERI AG hat den Vertrag von Marcel Renné als Vorstandsvorsitzenden um fünf Jahre bis zum 30.11.2028 verlängert.

Marcel Renné ist seit 2001 in verschiedenen Management-Positionen für die FERI Gruppe tätig, seit 2019 ist er Vorsitzender des Vorstandes. Zuvor war er u. a. als Geschäftsführer in der FERI Trust GmbH tätig und baute die Fonds-Verwaltungsgesellschaft der FERI in Luxemburg mit auf, die er auch als Vorsitzender des Vorstandes führte.

Neben Marcel Renné gehören Dr. Heinz-Werner Rapp sowie Dr. Marcel Lähn dem Vorstand der FERI AG an.