Hamburg: Volker Lorenz ist neuer Head of Portfoliomanagement bei FONDSGRUND Investment. In dieser neu geschaffenen Funktion bildet Lorenz ab 01.01.2024 die Schnittstelle zwischen Anlegern, KVG und dem Assetmanagement. Zuvor war Lorenz im institutionellen Fondsmanagement der Union Investment tätig und betreute und verantwortete nationale und europäische Immobilienfondsprodukte in verschiedenen Nutzungsarten.