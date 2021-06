Warburg Bank gewinnt Partnerin für Geschäftsleitung

Hamburg : Zur Jahresmitte verändert die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO ihre Geschäftsleitung: Als neues Mitglied des Partnerkreises konnte Manuela Better (60) gewonnen werden. Sie wird ab Juli 2021 als Risikovorstand tätig. Die Bestellung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der BaFin. Matthias Schellenberg (56) hat die Bank in bestem Einvernehmen verlassen und ist mit Wirkung zum 10. Juni 2021 aus dem Vorstand und dem Partnerkreis ausgeschieden. Dr. Peter Rentrop-Schmid (52) scheidet aus persönlichen Gründen in bestem Einvernehmen aus dem Vorstand und dem Partnerkreis im Juli 2021 aus.