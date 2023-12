Wechsel im Vorstand der EV Digital Invest AG

Berlin: Die EV Digital Invest AG, Betreiber der Online-Investmentplattformen „Engel & Völkers Digital Invest“ sowie „Digital Invest Assets“, vermeldet eine Änderung im Vorstand. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 wird Tobias Barten, der die Rolle als Co-CEO innehatte, aus dem Vorstand ausscheiden. Er wechselt in den Vorstand der Engel & Völkers Capital AG. In diesem Zuge wird der bisherige Co-CEO Marc Laubenheimer zum alleinigen CEO sowie Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt und hat seinen Vertrag entsprechend vorzeitig verlängert. Zudem wird Karl Poerschke, bisher Prokurist und Leiter der Operations-, Finance-, Strategy- & Product-Teams, zum 1. Januar 2024 in den Vorstand berufen. Er wird die Rolle des COO einnehmen und das Unternehmen gemeinsam mit Herrn Laubenheimer leiten.