Essen: Zum 1. Oktober 2022 wechselt Sandra Nierfeld in die Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. Die 37-Jährige tritt die Stelle von Dr. Stefan Hager an, der vereinbarungsgemäß zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird.

Nierfeld ist seit 2006 bei der RAG Montan Immobilien beschäftigt, zuletzt als Leitung des Geschäftsbereichs Entwicklung.