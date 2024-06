Welcome back Tobias Börsch

Stuttgart: Tobias Börsch kehrt nach sieben Jahren in die Geschäftsführung der DFH Group GmbH (DFH) zurück. Ende Juni 2017 hatte Börsch das Unternehmen nach fast zehnjähriger Vorstandstätigkeit nach einem strukturierten Übergabeprozess verlassen, um sich neuen Herausforderungen in der Immobilienbranche zu stellen. Nach fünfjähriger Geschäftsführungsverantwortung bei OfficeFirst, dem Asset Manager für das Immobilienvermögen der Blackstone Real Estate und einem zweijährigen Sabbatical übernimmt er nun an der Seite von Michael Ruhl erneut Verantwortung für die Weiterentwicklung der DFH.