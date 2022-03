Wiederwahl von Martin Dornieden zum Landesvorsitzenden des BFW NRW

Düsseldorf: Martin Dornieden (56), seit zwölf Jahren Landesvorsitzender des BFW NRW, wurde bei der Mitgliederversammlung in Düsseldorf einstimmig wiedergewählt. Sein Stellvertreter Rolf Schettler trat nicht mehr zur Wahl an. Schettler wurde nach insgesamt 24 Jahren im Vorstand des BFW NRW mit vielen guten Wünschen aus seinem Ehrenamt in den Ruhestand entlassen. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde der bisher als Beisitzer tätige Daniel Wylenga, Schatzmeister Achim Feldmann und die Beisitzer Annett Barsch, Dirk Salewski, Nisse Nesseler und Dirk Lindner wurden wiedergewählt.