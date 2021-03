Wohn- und Gewerbespezialist GARBE Institutional Capital expandiert nach Zentral- und Osteuropa

Hamburg/Prag : Die GARBE Institutional Capital expandiert nach Zentral- und Osteuropa. Zu Beginn liegt der Fokus auf dem Management und der Entwicklung von Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien in Polen und der Tschechischen Republik. Für den Auf- und Ausbau des Geschäftes hat das Unternehmen mit Ben Maudling einen erfahrenen Spezialisten für die Region verpflichtet, der die Expansion als Geschäftsführer vom neuen Büro in Prag aus vorantreibt. Ben Maudling arbeitet und lebt seit 1992 in Zentral- und Osteuropa. Er hatte bereits bei mehreren renommierten Unternehmen wie Invesco, Palmer Capital und Savills Führungspositionen in dieser Region inne.