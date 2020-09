ZBI Gruppe eröffnet neuen Standort in Wien

Wien: Die ZBI Zentral Immobilien Boden Gruppe hat zum 1. September eine neue Niederlassung am Schottenring 16 im 1. Wiener Bezirk bezogen. Das Büro befindet sich in den Räumlichkeiten der Union Investment Austria GmbH in der Alten Börse. Die Betreuung des ZBI-Standorts übernehmen Filip Rosa als kaufmännischer Investmentmanager und Ernst Strohmayer als technischer Projektleiter für Wohnungsbauprojekte in Österreich. Beide sind verantwortlich für Projekttransaktionen sowie das bereits bestehende erste Wohnungsprojekt der ZBI in Österreich, den WOHNGARTEN, dem derzeit größten Wohnbauprojekt in Wien. Der rund 35.300 qm umfassende Wohnkomplex im aufstrebenden Bezirk Simmering beinhaltet 682 frei finanzierte Mietwohnungen sowie rund 1.950 qm Gewerbefläche im Erdgeschoss. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.