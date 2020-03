Peter Orend verlässt JLL

Frankfurt: Peter Orend verlässt JLL auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. April 2020. Orend startete seine Karriere bei JLL im Jahr 2000 als Head of Controlling and Accounting Germany und war seit 2004 als CFO Germany Mitglied des deutschen Management Boards, verbunden mit verschiedenen weiteren Zuständigkeiten wie der Standortverantwortung für Leipzig und der Rolle des CFO Schweiz. 2019 wurde Orend CFO Northern Europe und übergab die Verantwortung als CFO Germany im Herbst 2019 an Henning Kloos. Dieser wird nun auch gleichzeitig in Personalunion sein Nachfolger als Head of Finance Northern Europe.