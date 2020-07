PGIM Real Estate stärkt Logistik-Allokation in der European Core Strategy

Frankfurt: PGIM Real Estate hat im Rahmen seiner European Core Strategy fünf Logistik-Assets in Deutschland im Auftrag der Investoren erworben: eine Logistik- und Büroimmobilie in der Cargo City Süd in der Nähe des Frankfurter Flughafens und ein Portfolio von vier Logistikimmobilien im Großraum Berlin.

Mit fast 8.000 qm Mietfläche liegt die Cargo City Süd-Immobilie neben dem geplanten Terminal 3 des Frankfurter Flughafens. Die Logistik- und Büroimmobilie ist zu 91% vermietet.

Das Portfolio in Berlin bietet über 100.000 qm Nutzfläche in den Bezirken Ludwigsfelde, Großbeeren und Freienbrink.