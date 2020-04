publity schließt Kauf des Centurion-Bürohochhauses in Frankfurt a.M. erfolgreich ab

Frankfurt: Die publity AG vermeldet, dass das Closing des Ankaufs des Centurion-Bürohochhauses nunmehr erfolgt ist. Damit ist die im Dezember 2019 notariell beurkundete Transaktion komplett abgeschlossen und die Immobilie ist nunmehr bei der publity-Konzerntochter PREOS Real Estate AG bilanziell erfasst. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von mehr als 28.000 qm und befindet sich in exponierter Lage in der Frankfurter City-West. Das Objekt ist zu 95% vermietet, es beherbergt unter anderem die Deutschlandzentrale eines renommierten internationalen Finanzkonzerns sowie weitere namhafte institutionelle Mieter. Das ca. 75 m hohe Bürohochhaus wurde in den neunziger Jahren fertiggestellt und 2008 umfassend revitalisiert.