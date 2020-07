PREOS verkauft Immobilienportfolio planmäßig an GORE für 200 Mio. Euro

Leipzig: Die PREOS Real Estate AG hat ein Immobilienportfolio in die GORE German Office Real Estate AG eingebracht. Übertragen wurden nun 12 Objekte mit Marktwerten zwischen 4,1 bis 19,2 Mio. Euro. Dies trägt der Fokussierung von PREOS auf Premium-Büroimmobilien in Top-Lagen von Metropolen wie Frankfurt am Main und München mit einem Marktwert von jeweils über 50 Mio. Euro Rechnung.

Im Rahmen der Transaktion wurden 89,9% der Anteile der PREOS-Tochter PREOS Immobilien GmbH, in der das Portfolio mit kleinteiligen PREOS-Objekten gebündelt ist, mit einem Wertansatz von 200 Mio. Euro an GORE übertragen. Im Gegenzug hat PREOS neue GORE-Aktien im Austauschverhältnis 1.000 : 1 erhalten. Das heißt, für je einen Geschäftsanteil an der PREOS Immo erfolgte die Übertragung von 1.000 neuen GORE-Aktien an PREOS. Infolge der Transaktion hält PREOS nunmehr 59,9% an GORE.

Die publity AG als Großaktionärin von PREOS – und durch die Transaktion auch mittelbare Großaktionärin von GORE – wird weiterhin als Asset Managerin für PREOS und für GORE fungieren. GORE ist bereits Bestandshalter von Gewerbeimmobilien in Deutschland im Marktwert von jeweils bis zu 15 Mio. Euro und erweitert nun ihren Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen im mittleren Preissegment von bis zu 40 Mio. Euro.