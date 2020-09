PriceHubble schliesst erfolgreich Multi-Millionen-Finanzierungsrunde ab

Zürich: PriceHubble erhält im Rahmen einer Finanzierungsrunde weiteres Kapital, welches das Unternehmen in sein globales Wachstum, die weitere Produktentwicklung und den beschleunigten Mitarbeiteraufbau an allen fünf Standorten investieren wird. Federführende Investoren sind der Helvetia Venture Fund und Swiss Life. Zudem holt PriceHubble mit der SORAVIA in Österreich und Frank Strauss (ehem. Vorstandsvorsitzender Deutsche Postbank) weitere institutionelle und strategisch relevante Investoren an Bord. Das Data-Team von PriceHubble ist inzwischen eines der größten in Europa mit Fokus auf Immobilien und wurde jüngst durch die Akquisition und Integration des österreichischen Proptechs «Checkmyplace» weiter verstärkt.