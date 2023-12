Primonial REIM erwirbt Mehrheit an Quinta Capital Partners SGR

Paris/Mailand: Primonial REIM erwirbt einen Mehrheitsanteil an der in Mailand ansässigen Quinta Capital SGR S.p.A. Im Zuge der Transaktion wird die Primonial REIM Italy S.p.A., die derzeitige Vermögensverwaltungsgesellschaft von Primonial REIM in Italien, in die SGR eingegliedert. Die so geschaffene Gesellschaft wird unter der Bezeichnung „Primonial REIM Italy SGR S.p.A.“ firmieren. Luca Turco wird seine Position als CEO von Primonial REIM Italy SGR beibehalten. Laurent Fléchet, der CEO von Primonial REIM, wird weiterhin als Vorstandsmitglied bei Primonial REIM Italy SGR tätig sein.

Das Closing der strukturierten Transaktion zwischen Primonial REIM und Quinta Capital Partners S.r.l. wurde im August 2023 von der Banca D’Italia genehmigt.