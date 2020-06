Principal berät PAREF Gestion beim Erwerb eines Einzelhandelsportfolios für den Fonds NOVAPIERRE ALLEMAGNE

Frankfurt: Principal Real Estate Europe, die europäische Plattform für Immobilieninvestitionen von Principal Global Investors, hat als Asset- und Transaktionsmanager den von PAREF Gestion gemanagten SCPI NOVAPIERRE Allemagne Fund bei dem Erwerb eines Fachmarkt-Portfolios beraten. Verkäufer des Immobilienportfolios ist ein von PGIM Real Estate verwaltetes Spezialmandat. Die insgesamt sechs Einzelhandelsobjekte befinden sich in Bayern, NRW und Niedersachsen. Sie umfassen zusammen eine Mietfläche von rund 47.500 qm und sind nahezu vollvermietet. Hauptnutzer sind unter anderem Obi, Toom, Hagebau, Tedox, Lidl und Müller. Die durchschnittlich gewichtete Laufzeit der bestehenden Mietverträge (WAULT) beträgt 8,6 Jahre.Mit dem Erwerb des Portfolios ist der Fonds vollständig investiert. Insgesamt hat er 62 Immobilien erworben, was 582 Mio. Euro Assets under Management entspricht. Die Käuferseite wurde bei der Transaktion in rechtlichen Fragen von der Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper UK LLP beraten, die Verkäuferseite von der Kanzlei Beiten Burkhardt. Die technische Prüfung erfolgte durch Duff & Phelps REAG. Das Maklerunternehmen Blank Real Estate GmbH & Co. KG hat die Transaktion begleitet.