Principal berät PAREF Gestion beim Erwerb von zwei Einzelhandelsimmobilien

Frankfurt: Principal Real Estate Europe hat den Fonds SCPI NOVAPIERRE Allemagne 2, der von PAREF Gestion gemanagt wird, beim Erwerb von zwei Einzelhandelsimmobilien als Asset- und Transaktionsmanager beraten.

Zum einen handelt es sich um einen toom Baumarkt in Hannover. Verkäufer der Liegenschaft ist ein Fonds, der von MCAP Global Finance gemangt wird. Das Objekt liegt im Gewerbegebiet „Brink Hafen“. Die Mietfläche beläuft sich auf rund 13.000 qm. Der Anschlussmietvertrag mit toom wurde vorab im Zuge eines Asset-Management-Mandats durch JLL verhandelt. Damit beträgt die Restlaufzeit des Mietvertrages mehr als zehn Jahre. Die Käuferseite wurde bei der von der Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper UK LLP beraten, die Verkäuferseite von der Anwaltskanzlei Wirfs. Die technische Prüfung erfolgte durch Orange Recon auf der Käuferseite, durch x-project auf der Verkäuferseite. Savills war für die Vermarktung verantwortlich.

Zum anderen wurde ein Einkaufszentrum im sächsischen Torgau erworben. Verkäufer war der von OEH Advisory Fonds gemanagte Fonds DC Cheyne Deutsche Fond XI S.C.S. Die Immobilie, Am Außenring 1, hat eine Mietfläche von 26.300 qm. Zu den Nutzern gehören Kaufland, Obi und ein dm-Drogeriemarkt. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt 10,9 Jahre. Mayer Brown LLP beriet den Käufer in rechtlichen Fragen, die Duff Phelps REAG GmbH beriet in technischen Fragen. JLL und GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB erbrachten Beratungsleistungen für den Verkäufer.