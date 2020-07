Principal Real Estate Investors ernennt John Kropke zum Leiter der REOC-Sparte in den USA und Europa

Des Moines, Iowa/USA: Principal Real Estate Investors hat John Kropke mit der Leitung des Geschäftsbereichs Real Estate Operating Company (REOC) in den USA und Europa betraut. Er wird innerhalb von Principal Global Investors das strategische Ziel umsetzen, die internationalen REOC-Kapazitäten neu aufzubauen und zu erweitern. John Kropke wird für die Umsetzung der REOC-Strategie von Principal verantwortlich sein, einschließlich des Sourcing, der Strukturierung und des Managements von Investitionen in Unternehmen, die von Start-up-Unternehmen bis zu etablierten Unternehmen mit laufendem Geschäft reichen werden. Er bringt mehr als 28 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich mit, zuletzt als Partner von The Townsend Group und als Portfoliomanager ihrer Special Situations Group.