PROJECT Immobilien baut 20 neue Eigentumswohnungen in Ottobrunn

München: PROJECT Immobilien erweitert sein Angebot in der Münchner Metropolregion und errichtet sein erstes Bauvorhaben in Ottobrunn. In der Rathausstraße 2 entstehen unter dem Namen „dahoam in Ottobrunn“ 20 neue Eigentumswohnungen, deren Verkauf bereits begonnen hat.

Mit ihrer hellen Fassade und den traditionellen Dachziegeln fügt sich die Wohnanlage auf dem ca. 1.250 qm großen Grundstück gut in die Umgebung ein. Der zweigeschossige Neubau plus Dachgeschoss bietet eine Gesamtwohnfläche von rund 1.550 qm, die sich auf Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verteilt. Aus der Tiefgarage führt ein Aufzug in jede Wohnetage.

Der Bau von „dahoam in Ottobrunn“ im KfW-55-Standard beginnt voraussichtlich im zweiten Quartal 2020.