PROJECT Immobilien baut 62 neue Apartments in Berlin-Gesundbrunnen

Berlin: In der Wiesenstraße 11 im Ortsteil Gesundbrunnen errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien unter dem Namen „Studio Living Berlin B.2“ 62 neue Wohneinheiten. Der Verkauf der Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments hat am vergangenen Wochenende begonnen. Zusätzlich können auch fünf Gewerbeeinheiten mit insgesamt ca. 362 qm Fläche erworben werden.

Der KfW-55-Neubau mit einer Gesamtwohnfläche von rund 1.900 qm entsteht auf einem ca. 1.350 qm großen Grundstück und umfasst zwei Mehrfamilienhäuser. Baubeginn ist voraussichtlich im vierten Quartal 2020.

„Studio Living Berlin B.2“ ist das zweite Objekt der Reihe in Berlin. Die 102 Apartments von „Studio Living Berlin B.1“ in der Tegeler Straße im Ortsteil Wedding sind bereits zu 72% verkauft.

Neben Berlin hat PROJECT Immobilien auch in der Pappelallee 14-17 in Potsdam und in der Niederräder Landstraße 78 in Frankfurt Wohneinheiten der Reihe „Studio Living“ im Verkauf. „Studio Living Potsdam P.1“ umfasst insgesamt 214 Apartments und „Studio Living Frankfurt F.1“ insgesamt 71 Apartments. Zudem startet in Kürze der Verkauf von „Studio Living Ingolstadt I.1“ mit rund 90 Apartments in der Levelingstraße in Ingolstadt.