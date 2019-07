Startseite > News > PROJECT Immobilien baut 80 neue Eigentumswohnungen in Berlin-Adlershof

Berlin: Unter dem Namen „RC34“ errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien einen Neubau mit insgesamt 80 Eigentumswohnungen und möblierten Mikro-Apartments. Zusätzlich sind Gewerbeflächen geplant. Der Verkauf der Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 3.200 qm im Berliner Stadtteil Adlershof hat bereits begonnen.

Am zukunftsweisenden Technologie-Standort Adlershof im Berliner Südosten entsteht in der Rudower Chaussee 34 auf 2.299 qm Grundstücksfläche ein fünfgeschossiger Neubau mit Tiefgarage in energieeffizienter KfW-55-Bauweise.

Während im Erd- und ersten Obergeschoss von „RC34“ Gewerbeeinheiten entstehen, befinden sich im zweiten und vierten Obergeschoss acht moderne 1-und 2-Zimmer-Apartments. In den mittleren Geschossen befinden sich 50 möblierte Mikro-Apartments.

Das dritte, vierte und fünfte Obergeschoss umfasst insgesamt 22 zwei- und dreigeschossige Maisonettes.