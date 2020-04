PROJECT Immobilien baut im Berliner Stadtteil Lichtenberg 49 neue Studio-Wohnungen

Berlin: Die „EAST SIDE STUDIOS“ entstehen am Tierpark 25, 27 auf einem ca. 1.220 qm großen Grundstück in energieeffizienter KfW-55-Bauweise. Der Neubau besteht aus fünf Geschossen plus Staffelgeschoss. Die Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen sind 24 bis 66 qm groß, ausgestattet mit Echtholzparket sowie Fußbodenheizung und verfügen teilweise über Terrasse, Balkon oder Dachterrasse. Zudem gibt es zahlreiche Fahrradstellplätze sowie einen Gemeinschaftsplatz.

Der Bau der Studio-Wohnungen beginnt voraussichtlich im vierten Quartal 2020.