PROJECT Immobilien Gewerbe AG entwickelt neues Büro- und Gewerbeprojekt im Technologie- und Wissenschaftspark Wildau

Berlin : Insgesamt ca. 8.200 qm Mietfläche realisiert der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien Gewerbe AG mit dem Büro- und Gewerbeneubau „NUWO“ im Technologie- und Wissenschaftspark Wildau südöstlich von Berlin. Die Baugenehmigung liegt bereits vor und der Bau beginnt voraussichtlich im dritten Quartal 2020. Im Hochschulring 25 entsteht das viergeschossige Bürogebäude mit 156 Außen- und Tiefgaragenstellplätzen in energieeffizienter Bauweise. Die einzelnen Büro- und Gewerbeflächen lassen sich flexibel aufteilen und verfügen über moderne Ausstattungsstandards. Der Erstbezug der Mietflächen ist voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2022 möglich. Weitere Informationen zum Objekt „NUWO“ erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0800 01 23 120 oder per E-Mail an vermietung.berlin@project-immobilien.com.