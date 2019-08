Startseite > News > PROJECT Immobilien schließt Verkauf des Wohnneubaus MEIN THON in Nürnberg ab

Nürnberg: Der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien hat den letzten Tiefgaragen-Stellplatz von „MEIN THON“ verkauft und damit das Bauvorhaben in der Wilhelmshavener Straße 10 erfolgreich abgeschlossen.

Der markante Gebäudekomplex aus 15 Mehrfamilienhäusern auf dem Gelände der ehemaligen Niederlassung von Mercedes Benz umfasst insgesamt 135 Eigentumswohnungen mit ca. 11.280 qm Gesamtwohnfläche. Die Energieversorgung der Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen erfolgt über Fernwärme. Der Neubau auf dem rund 12.730 qm großen Grundstück ist das bislang größte, bereits bewohnte Objekt von PROJECT Immobilien in der Nürnberger Metropolregion. Das Gesamtverkaufsvolumen inklusive Tiefgarage beträgt ca. 54,6 Mio. Euro.

Mit „F.188“ in der Fahrradstraße 35 und dem Neubauensemble „LEON“ in der Orffstraße 21 hat der Projektentwickler und Bauträger in Nürnberg aktuell zwei weitere Objekte mit über 200 Wohneinheiten im Verkauf.