PROJECT Immobilien startet Verkauf von 18 neuen Wohnungen in Berlin-Reinickendorf

Berlin: Im Waidmannsluster Damm 161, 163 im Stadtteil Reinickendorf errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien das Neubauensemble „DAS WAIDMANNS“. Der Verkauf der 18 neuen Eigentumswohnungen hat bereits begonnen.

Aufgeteilt auf zwei Häuser entstehen die Wohnungen und Tiefgarage in energieeffizienter KfW-55-Bauweise auf einem ca. 2.330 qm großen Grundstück. Mit einer Gesamtwohnfläche von rund 1.880 qm bietet „DAS WAIDMANNS“ Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Der Bau des dreigeschossigen Neubaus plus Dachgeschoss beginnt voraussichtlich bereits in den nächsten Wochen.