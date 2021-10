PROJECT Investment leistet Kapitalrückzahlungen an Investoren

Bamberg: Die PROJECT Investment Gruppe hat seit Januar dieses Jahres bis zum Stichtag 15. Oktober 2021 Kapitalrückzahlungen in Höhe von insgesamt 55,51 Mio. Euro an private und institutionelle Investoren geleistet. Der Löwenanteil entfiel auf Rückzahlungen im Bereich der institutionellen Investoren in Höhe von 32,82 Mio. Euro. 12,90 Mio. Euro erhielten die Anleger in den nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Publikumsfonds. Die unregulierten Altfonds des Bamberger Immobilienmanagers überwiesen ihren Anteilseignern 9,79 Mio. Euro.

Die Rückzahlungen gehen zum einen auf die noch unregulierten Immobilienfonds der »Strategie«- und »Real Equity«-Reihe zurück. Zum anderen auf die nach KAGB regulierten Publikumsfonds der ab 2012 aufgelegten Fondsgeneration »Reale Werte«, »Wohnen« sowie auf die jüngste Fondsgeneration der »Metropolen«-Reihe bis zum »Metropolen 20«. Die Kapitalrückführungen an institutionelle Investoren erfolgen im Bereich der »Vier Metropolen«-Reihe, die wie die PROJECT Publikumsfonds in Immobilienentwicklungen mit Fokus auf den Wohnungsneubau mit direkter Verkaufsstrategie investiert sind.

PROJECT Investment rechnet damit, dass die Zahl der Zeichner bis Jahresende auf rund 31.000 ansteigt. Gleichzeitig erwarten die Bamberger, dass das historisch verwaltete Eigenkapitalvolumen, das sich auf bislang 35 Investmentgesellschaften verteilt, binnen Jahresfrist auf bis zu 1,5 Milliarden Euro zunimmt.