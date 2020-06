PUK mit neuen Logistikflächen in Großbeeren

Berlin: Die PUK Group GmbH & Co. KG hat ein insgesamt rund 12.900 qm Hallen- und ca. 520 qm Bürofläche umfassendes Gewerbeobjekt in Großbeeren bei Berlin, Am Lilograben 9, bezogen. Das Unternehmen aus der metallverarbeitenden Industrie mit Hauptsitz in Berlin-Neukölln, Entwickler und Produzent u.a. von Kabeltrag- und Unterflursystemen sowie Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen, hat seinen Logistikstandort im Frühjahr 2020 aus Berlin-Schönefeld in den Berliner Vorort verlagert. Die Anmietung der Flächen war bereits Ende 2019 erfolgt. Vermieter ist ein Immobilienunternehmen. JLL war bei dieser Anmietung beratend und vermittelnd tätig.