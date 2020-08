Quadoro erweitert nachhaltigen Publikumsfonds mit zwei Immobilien in Finnland

Offenbach: Quadoro Investment GmbH, die Kapitalverwaltungsgesellschaft des offenen Publikumsfonds Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private, hat zwei Büroimmobilien in Tampere, Finnland für den Fonds erworben.

Die in den Jahren 1998 und 2000 errichteten Gebäude befinden sich im Stadtteil Hervanta, rund 10 km südwestlich vom Zentrum Tamperes und sind Teil des Technologieparks Hermia, in dem sich auch die technische Universität befindet. Die gesamte Mietfläche der Objekte umfasst rund 30.000 qm und ist aktuell an mehrere Unternehmen vermietet. Die Mieter stammen zum Großteil aus dem Finanz-, IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor. Der Büropark verfügt über 950 Parkplätze.