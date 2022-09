Quantum kauft rund als 8.300 qm Gewerbe und Wohnen in Hamburg

Hamburg: Die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kauft für eine Versicherung 2 Immobilienkomplexe mit rd. 8.300 qm Wohn-, Büro- und Gewerbefläche in Hamburg. Der 4.050 qm große Komplex Erdkampsweg in Fuhlsbüttel umfasst 7 Stadthäuser und einen Gebäudekomplex mit 12 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten, darunter einem REWE-Markt. Verkäufer ist eine Privatperson, vermittelt wurde die Transaktion durch Engel & Völkers Commercial. Beim zweiten Objekt handelt es sich um den rd. 4.250 qm großen Büro- und Gewerbe-Neubau im Celsiusweg 7 in Bahrenfeld. Der Neubau ist Teil der Quartiersentwicklung Stahltwiete und DGNB Gold vorzertifiziert. Verkäufer und gleichzeitig Ankermieter des Objekts ist das Bauunternehmen DITTING. Vermittelt hat die Transaktion BNP Paribas Real Estate.