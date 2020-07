Quartiersentwicklung in der Dortmunder Gartenstadt startet ins Bebauungsplanverfahren

Dortmund: Instone Real Estate kann im Rahmen der Quartiersentwicklung Dortmund Gartenstadt einen wichtigen Meilenstein vermelden. Mit dem Aufstellungsbeschluss des Dortmunder Stadtrates startet das Projekt in das Bebauungsplanverfahren. Das 1,7 Hektar große Grundstück bietet Potential für eine Bruttogeschoßfläche von rund 30.000 qm. Neben der Errichtung von etwa 230 Wohnungen inklusive öffentlich gefördertem Wohnraum ist auch die Bereitstellung von Gewerbeflächen geplant. Grundlage für den Aufstellungsbeschluss war ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren.

Die Quartiersentwicklung befindet sich zwischen Max-Eyth-Straße, Westfalendamm und Stadtrat-Cremer-Allee in der Dortmunder Gartenstadt, welche durch ihre Nähe zum Zentrum und den hohen Freiraumbezug zu den gefragtesten Wohnlagen der Stadt zählt. Während sich die geplanten Wohnungen in Richtung der neuen Quartiersmitte und der ruhigen Wohnstraßen der Gartenstadt orientieren, entstehen entlang des Westfalendamms in exponierter Lage Gewerbeflächen.

Das Projektareal war ehemals Firmensitz von Siemens-Nixdorf. Das seit Jahren leerstehende Bestandsgebäude wird im Zuge der Projektentwicklung zurückgebaut. Der Baubeginn ist für 2022 avisiert. Instone realisiert die Quartiersentwicklung mit dem Projektpartner Immowerk GmbH.