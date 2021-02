RAG Montan Immobilien beginnt mit Bau des Sicherungsbauwerkes auf dem Lager Waldteich

Oberhausen: Die RAG Montan Immobilien startet jetzt mit der Errichtung eines sogenannten Sicherungsbauwerkes auf dem noch brachliegenden Teil des insgesamt 36 Hektar großen ehemaligen Kohlen- und Kokslagers Waldteich in Oberhausen-Sterkrade. In diesem Sicherungsbauwerk werden mit kokereitypischen Schadstoffen kontaminierte Bodenmaterialien eingebaut und mit speziellen Kunststoffdichtungsbahnen wasserdicht eingeschlossen. Dadurch wird das Ausschwemmen von Schadstoffen ins Grundwasser sowie das Entweichen von flüchtigen Schadstoffen in die Luft wirksam unterbunden. Der Bau des ca. acht Hektar großen und etwa fünf Meter hohen Sicherungsbauwerkes ist der zentrale Baustein des nachhaltigen Sanierungskonzeptes der RAG auf der vormals bergbaulich genutzten Fläche.

Am Standort nahe der Autobahn A3 ist bereits eine 28 Hektar große ehemalige Bergbaufläche saniert worden. Verantwortlich für die Flächensanierung war die logport ruhr, ein gemeinsames Unternehmen der RAG Montan Immobilien GmbH und der Duisburger Hafen AG. Hier entsteht derzeit der Logistikpark „Lager Waldteich“ mit dem neuen EDEKA-Zentrallager. Nach heutigem Stand kann der Regelbetrieb im Jahr 2022 aufgenommen werden.

Der Bau des Landschaftsbauwerks erfolgt durch die RAG Montan Immobilien im Auftrag der RAG Aktiengesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf bergbaulich vorgenutzten Flächen. Dieses so genannte Abschlussbetriebsplanverfahren (ABP) wird von der zuständigen Bezirksregierung zugelassen und kontrolliert.

Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Anfang 2023 andauern.