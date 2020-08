RATISBONA Handelsimmobilien stellt deutschlandweit zweiten NETTO in Holzbauweise fertig

Furth im Wald: Nach Fertigstellung durch RATISBONA Handelsimmobilien hat in der deutschlandweit zweite NETTO Marken-Discount in Holzbauweise eröffnet. Der moderne Discounter in der Von-Müller-Straße 8 wurde in rund zehn Monaten Bauzeit realisiert. Die Holzbauweise ist eine vielversprechende Möglichkeit, nachhaltiger zu bauen. Hinter dem Markt wurde zudem eine Wildblumenwiese für Insekten angelegt. In den Außenanlagen setzte RATISBONA das eigens entwickelte „Smart Green-Keeping“-Konzept um. Der neue NETTO in Furth im Wald umfasst rund 1.050 qm Verkaufsfläche. Zum Markt gehört neben einer Bäckerei samt Café auch eine Metzgerei. Auf dem etwa 5.300 qm großen Gelände stehen den Besuchern künftig 63 kostenfreie Pkw-Stellplätze zur Verfügung.