Real I.S. AG erreicht Vollvermietung der Büroflächen im „Forum Steglitz“

Berlin: Die Real I.S. AG hat gemeinsam mit der ACCUMULATA Real Estate Group GmbH ca. 4.100 qm Bürofläche im „Forum Steglitz“ an eine große Bildungseinrichtung vermietet. Dabei handelt es sich um die letzten verfügbaren Büroeinheiten des zur Mixed-Used-Immobilie umstrukturierten historischen Einkaufszentrums im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die drittverwendungsfähigen Räume will der neue Mieter bis Ende dieses Jahres beziehen, der Mietvertrag ist für einen Zeitraum von zehn Jahren angelegt. Im Rahmen der Vermietung waren Avison Young und RealLease vermittelnd tätig.