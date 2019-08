Startseite > News > Real I.S. erwirbt zwei Bürogebäude im Bremer Technologiepark

Bremen: Die Real I.S. AG hat zwei benachbarte Bürogebäude im „Technologiepark“ für den Spezial-AIF „Themenfonds Deutschland“ erworben.

Bei dem einen Objekt handelt es sich um eine sechsgeschossige Büroimmobilie in der Anne-Conway-Straße. Es wurde 2014 fertiggestellt und verfügt über eine Gesamtmietfläche von mehr als 5.200 qm und 43 Stellplätze. Das zweite Objekt in der Caroline-Herschel-Straße umfasst ebenfalls sechs Geschosse und bietet eine Gesamtmietfläche von knapp 8.500 qm mit 109 Stellplätzen. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgte im Jahr 2013. Bei beiden Gebäuden handelt es sich um voll vermietete Multi-Tenant-Büroobjekte in attraktiver Bürolage in direkter Nachbarschaft zur Universität Bremen.

Robert C. Spies war vermittelnd tätig. Real I.S. wurde von Schiedermair Rechtsanwälte sowie Lehmann Consult beraten.