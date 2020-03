Real I.S. Publikumsfonds „Australien 10“ ist ausplatziert

Canberra/Australien : Die Real I.S. AG hat den geschlossenen Publikums-AIF „Real I.S. Australien 10“ platziert. Der Fonds investiert in die Büroimmobilie „40 Macquarie Street“ im Regierungsviertel Barton der australischen Hauptstadt Canberra. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Sitz des Premierministers. Die 1997 erbaute und 2014 umfangreich sanierte, vollständig vermietete Büroimmobilie bietet auf drei Etagen eine Mietfläche von 5.572 qm sowie 67 Pkw-Stellplätze in der Parkgarage. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Grade-A-Büroimmobilie, die fünf von sechs Sternen nach dem australischen Ratingsystem NABERS erhalten hat.